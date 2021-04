Chiede il reddito di cittadinanza ma viene arrestato per evasione

Evade dai domiciliare per chiedere il reddito di cittadinanza. Succede anche questo. Un 49enne già noto alle forze dell’ordine, eludendo la misura restrittiva a cui era sottoposto da pochi giorni, si era recato negli uffici comunali per compilare il modulo per la richiesta del reddito di cittadinanza. Prima di entrare nel municipio, però era stato notato da una pattuglia dei Carabinieri che, avendolo riconosciuto, lo hanno seguito fin dento gli uffici dei servizi sociali dove l’uomo si apprestava a compilare i moduli richiesti.

A questo punto i militari hanno chiesto all’uomo di seguirlo in caserma ma questi ha opposto resistenza, divincolandosi e gettandosi a terra. Ma è stato tutto inutile. Arrivati in caserma l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato risottoposto ai domiciliari.