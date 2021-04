Quattro postazioni per i vaccini nella palestra della San Giovanni Bosco

«A breve anche a Giovinazzo ci si potrà vaccinare contro il covid». L’annuncio è arrivato dal sindaco Tommaso Depalma al termine del consiglio comunale che si è tenuto ieri. Non sarà il PalaPansini il punto vaccinale come in un primo momento ipotizzato, ma la palestra della scuola elementare San Giovanni Bosco. «Perché – ha detto il sindaco – rispetto alla popolazione noi avremo quattro postazioni per la somministrazione del vaccino. Impegnare il palazzetto dello sport per pochi punti e per un tempo al momento non quantificabile, ci è sembrato troppo». Per cui la scelta è ricaduta su in luogo più centrale, naturalmente in accordo con la Asl. La fase di allestimento delle postazioni è in corso, è possibile che già a fine settimana saranno somministrati i primi vaccini.