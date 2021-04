Ritrovate le due sorelline molfettesi scomparse a Giovinazzo

Le hanno ritrovate nascoste in un treno che percorre la tratta tra Giovinazzo e Molfetta. Le due sorelline molfettesi, di 12 e 14 anni, ospiti della comunità «Legami e Talenti», sono state rintracciate dai Carabinieri della stazione di Giovinazzo. Il sospetto che fossero a bordo ha indotto i militari a far fermare il treno per ispezionarlo. Il loro intuito è stato premiato. Le due sorelle avevano fatto perdere le loro tracce il 9 aprile. Si erano allontanate dalla comunità volontariamente, come sempre hanno sostenuto i famigliari. Oggi il lieto fine.