I 79enni giovinazzesi in coda a Molfetta per le vaccinazioni

A Giovinazzo nessun punto predisposto per la campagna vaccinale di massa. Coloro che hanno ricevuto l’assenso, i 79ennni ieri, i 78enni oggi, hanno come hub più vicino Molfetta. È lì che i giovinazzesi sono stati indirizzati dal servizio di prenotazione della Asl, per ricevere la prima dose di vaccino, ed è lì che andranno, come recita l’ultima delibera regionale, coloro che anche in assenza di adesione formale vorranno vaccinarsi. Non è attivo, almeno fino a questo momento, il punto indicato nel PalaPansini, come aveva annunciato il sindaco Tommaso Depalma. Né si ha certezza di una sua prossima predisposizione alle esigenze della campagna vaccinale.

Ancora una volta i giovinazzesi sono costretti a spostarsi per accedere a un servizio, che mai come in questo periodo, è vitale. Del resto appare difficile organizzare un servizio così complesso se nel Coc, il centro operativo comunale, non è presente nessun medico o nessun operatore sanitario. Per organizzare la vaccinazione di massa è fondamentale sentire i pareri chi opera nel campo medico, di chi sa su quali strutture poter contare, su come organizzare tutta la logistica. È forse per questo che Giovinazzo non riesce a essere sede di nessun servizio sanitario per far fronte alla pandemia?