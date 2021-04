Scomparse due bambine molfettesi da una comunità per minori

Si sono allontanate venerdì scorso dalla comunità dove risiedevano, senza farvi più ritorno. Melania Sigrisi e sua sorella, Simona Sigrisi, sono scomparse da tre giorni e di loro non si hanno notizie.

Le bambine molfettesi, rispettivamente di 14 e 12 anni, vivevano nella comunità educativa per minori Legàmi e Talenti, a Giovinazzo.

Le due sorelle, dopo aver volontariamente lasciato i propri cellulari nella struttura, si sono allontanate facendo perdere le proprie tracce. Da tre giorni, i responsabili della comunità non hanno più loro notizie, vista anche la mancanza di mezzi per poterle contattare, e non hanno idea di dove possano essere finite.

Il giorno della scomparsa sono state viste salire su un'auto, di cui però non si conosce l'appartenenza.

Al momento, sono in corso le ricerche da parte delle autorità, allertate dalla comunità da cui Melania e Simona sono fuggite e dal legale della famiglia delle bambine, Ninnì Camporeale.