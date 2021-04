C’è solo confusione nella campagna vaccinale pugliese

Prima una delibera regionale, regolarmente protocollata, con cui si annunciava la vaccinazione «libera» a partire dai 60enni in su, poi quella delibera è diventata «fantasma», cioè scomparsa dai siti istituzionali, e infine la nuova versione della delibera, con cui si continua ad annunciare la possibilità di assumere il vaccino per le stesse fasce d’età, ma questa volta in maniera contingentata. In altre parole la confusione è totale. Per la campagna vaccinale e per gli utenti. «Per evitare sovrafflusso per la giornata di lunedì 12 aprile verranno vaccinati negli hub della Puglia tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedì 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili», recita la delibera nella sua ultima versione.

Si torna quindi alle vaccinazioni programmate, come il calendario fino a ieri in vigore prevedeva. Con in più la possibilità che gli «aventi diritto» potranno vaccinarsi anche senza aver dato il loro preventivo assenso come era in precedenza richiesto. In quali centri vaccinali? In quali «hub»? questo non è dato sapere. Per esempio a Giovinazzo dove ci si potrà vaccinare? All’ufficio igiene presso il poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII? Ma lì non stanno completando le vaccinazioni agli ultraottantenni con il Pfizer. Avranno anche disponibile l’Astrazeneca? Non ci sarà il rischio forte di assembramenti in attesa del proprio turno? Che fine ha fatto il centro vaccinale da predisporre al PalaPansini? Un semplice atro annuncio o qualcosa di concreto che ancora deve arrivare?

In tutta questa confusione il Finacial Time cita la Puglia come esempio negativo nella gestione della campagna vaccinale. Come dargli torto.

La Asl Bari però indica quali sono gli hub vaccinali della provincia. Oltre a Bari, ci sono Molfetta, Bitonto, Altamura, Gravina, Ruvo, Grumo Appula, Corato, Monopoli, Mola di Bari, Sammichele di Bari, Putignano e Polignano. Qui potranno vaccinarsi tutte le persone doi età compresa tra i 79 e i 60 anni che non abbiano fragilità. per loro è riservato il vaccino Astrazeneca. Chi ha dato ilporpio asseso attraverso il portale «La puglia ti vaccina» avrà la priorità.