Da domani parte la campagna di vaccinazione per gli over 70

Superata ieri quota 5mila vaccinazioni i un giorno. Lo fa sapere la Asl Bari, confermando anche che la campagna vaccinale a domicilio e negli studi medici sta proseguendo senza soste. Nel contempo è in fase di conclusione la vaccinazione degli over 80 e dei soggetti fragili, per cui già da domani comincerà la fase di vaccinazione per la fascia d’età compresa tra i 79 e i 70 anni d’età, presso i centri comunali già allestiti. In tutto tra prima e seconda dose, nella provincia di Bari sono state somministrate oltre 250mila dosi di vaccino.