Niente cambio di colore, la Puglia rimane in rosso

La Puglia non cambierà colore, rimarrà in zona rossa. La cabina di regia del Ministero della Salute, pone la regione tra quelle ancora ad alto rischio. Troppo alti infatti i parametri che determinano le maggiori o minori restrizioni, a cominciare dall’occupazione dei posti letto in ospedale, sia quelli in area medica che in terapia intensiva. Proprio quelle terapie intensive che in Puglia sono occupate per circa il 45 percento, 15 punti in più rispetto al limite di sicurezza. Solo ieri ci sono stati 19 nuovi ingressi per un totale di 260 posti letto occupati.

Anche gli altri parametri sono ancora troppo alti. L’incidenza media regionale è oltre 330 per 100mila abitanti contro la media nazionale che è di 210 ogni 100mila abitanti. L’altro parametro, altrettanto importante per determinare la fascia di rischio è l’Rt. La media nazionale è a 0,92, in Puglia è a 1,06. Tutti questi dati fanno sì che fino al 20 aprile per la Puglia non ci sarà nessun alleggerimento delle restrizioni.