Non accenna a fermarsi la circolazione del Covid in città

Altri 13 casi in due giorni. Questo recita il bollettino pubblicato oggi sul sito del Comune sull’andamento del Covid a Giovinazzo. Al netto delle guarigioni e purtroppo dei decessi, il numero complessivo, il dato è quello del 7 aprile sale a 176 casi. Dieci in più rispetto al 5 aprile, giorno in cui furono diffusi i precedenti dati. Sale quindi a 1063 il numero di quanti a Giovinazzo hanno contratto il virus da inizio pandemia. E la città piange anche 14 decessi, numero quest’ultimo mai ufficializzato ma che secondo le voci che circolano potrebbe essere sottostimato.