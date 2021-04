Risale il numero dei contagi a Giovinazzo

Sono 166 gli attualmente positivi a Giovinazzo come riporta il bollettino della Prefettura. La data dell’ultimo rilevamento è quella del 5 aprile, il Lunedì dell’Angelo. Una crescita, rispetto alla comunicazione del 30 marzo, di 12 unità. Ma a guardare il dettaglio. Si evince che nella città nei pochi giorni che separano le due comunicazioni, a infettarsi sono stati in 65. Un numero ancora importante, visto che ormai da un mese Giovinazzo, come tutta la Puglia è in zona rossa, e questo in teoria dovrebbe significare una diminuzione dei contagi. Ma evidentemente così non è. Il totale dei contagiati da inizio pandemia ha raggiunto 1.050. Tutte le fasce d’età sono colpite, compresa quella dei bambini che si sta evidenziando come tra le più colpite in questa ondata del contagio. Ad oggi, per differenza, considerando anche i 13 decessi, numero non ufficiale questo, ci sono 871 guariti.