Distribuite alle Regioni 1,5milioni di dosi di Pfizer

Lo ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo: «1,5milioni vi dosi del vaccino Pfizer sono arrivate in Italia. Già da oggi saranno distribuite alle Regioni». Sarebbe la consegna più consistente avvenuta fino ad oggi del Pfizer, ed è la prima per il mese di aprile. Per al Puglia le dosi in consegna sono 90mila. Altri lotti sono attesi per i prossimi giorni e consentiranno a tutti i centri vaccinali sparsi sul territorio nazionale, di programmare anche le seconde dosi senza gli affanni della prima parte della campagna vaccinale. In Italia sono state inoculate, fa sapere il commissario straordinario, oltre 11milioni di dosi a fronte delle circa 14milioni arrivate dalle case farmaceutiche.

In Puglia sono state somministrate 659.503 dosi di vaccino. La campagna vaccinale è proseguita anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Continua anche il lavoro organizzativo e logistico per rifornire i medici di Medicina generale delle dosi del vaccino Moderna da somministrare a domicilio ai soggetti anziani non autosufficienti. Intanto i nati nel 1950 e 1951, possono prenotare fino al 18 aprile la loro vaccinazione attraverso la piattaforma internet La Puglia ti vaccina, oppure attraverso il numero verde 800.71.39.31 o ancora attraverso le farmacie e parafarmacie accreditate Farmacup.