Continua senza sosta la campagna vaccinale in Puglia

Non si è fermata nel giorno di Pasqua la campagna vaccinale, e non si fermerà neanche oggi Lunedì dell’Angelo. Nei centri vaccinali di tutta la Regione sono state somministrate, questo solo ieri, oltre 5mila dosi di vaccino a chi assiste i minori con disabilità grave e ai loro familiari. Ad agevolare il flusso degli utenti, a vaccinare all’assistenza, insieme ai medici e paramedici, anche la protezione civile e le associazioni di volontariato.

«È una Pasqua di grande dedizione – ha dichiarato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco – con il desiderio di guardare avanti, di mettere al sicuro i più fragili». Intanto continuano le adesioni dei 70enni alla campagna vaccinale. Tutti i comuni si stanno dotando dei centri per la somministrazione dei vaccini che, secondo le previsioni, dovrebbe partire il 12 aprile.

Continuano anche le vaccinazioni nei centri protetti per i dializzati e adesso anche per i malati oncologici. In Puglia sono più di 646mila le persone che fino alle 15,30 di ieri hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino.