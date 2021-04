La Puglia resterà in rosso anche dopo Pasqua

La Puglia rimane in «rosso». È ufficiale. I dati raccolti dalla cabina di regia del Ministero della Salute danno ancora la regione a rischio pandemico alto. Anche se l’Rt, l’indice di riferimento sulla trasmissibilità del virus è sceso a 1,9, la media in Italia è dello 0,98.

Ben al di sopra dei limiti di allerta invece è l’incidenza, con 296 casi ogni 100mila abitanti e soprattutto la pressione sugli ospedali che hanno superato da settimane le soglia di sicurezza, con le terapie intensive occupare per oltre il 40percento dei posti letto disponibili con 263 pazienti assistiti.

Le aree mediche, anch’esse in sofferenza, sono vicine al 45percento della disponibilità complessiva. È possibile che la «zona rossa» rimanga in vigore per altre due settimane. Molto dipenderà anche dalla campagna vaccinale in corso.