Pubblicato il report settimanale della Asl Bari sull’andamento della pandemia

Il report è quello settimanale della Asl Bari sull’andamento del Covid 19. Riassume la situazione sanitaria nei sette giorni precedenti alla sua pubblicazione, in questo caso dal 22 al 28 marzo, su ogni singolo comune della provincia. Tutti i dati confermano sostanzialmente la criticità del momento, mettendo in evidenza il numero dei contagi, ma anche il tasso di trasmissibilità del virus. Nei dati pubblicati si legge che a Giovinazzo nella scorsa settimana ci sono stati 55 nuovi contagi, tre in meno rispetto alla settimana precedente, ma 13 in più rispetto a quella ancora prima. Con un tasso di trasmissibilità che è calcolato in 281,7 per 100mila abitanti. Il tasso è superiore a quello riportato su Molfetta, nonostante i numeri assoluti siano maggiori in quella città rispetto a Giovinazzo, ma che si riduce più o meno della metà rispetto a Bitonto e Terlizzi. E questo solo per citare le città a noi limitrofe.

Al contempo la campagna vaccinale a Giovinazzo ha una percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alle stesse città limitrofe. Sono 3.122 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, in 953 anche la seconda dose. Complessivamente nell’area metropolitana di Bari le dosi somministrate sono 212.992 comprese le seconde dosi che sono 68.126