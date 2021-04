Superati i mille contagi da inizio pandemia

Da inizio pandemia a Giovinazzo si sono superati i mille casi. L’ultimo report, quello del 30 marzo, ripota 1002 contagiati in un anno circa. Attualmente i positivi sono 154, in lieve flessione rispetto al report del 28 marzo, ma con ancora 18 nuovi contagi in questo lasso di tempo. La fascia d’età più colpita a Giovinazzo sin dagli inizi della pandemia è quella compresa tra i 50 e i 59 anni con ben 191 contagiati, seguita dal quella precedente, quella compresa tra i 40 e i 49 anni, con 177 contagiati.

Le fasce giovanili, quelle più imputate e additate per i comportamenti poco accorti e quindi ad alto rischio contagio, sono, come numeri, al di sotto dei dati diffusi. Segno che coloro che sono in età lavorativa sono maggiormente a rischio come si può osservare dai dati pubblicati. Si moltiplicano gli appelli alla prudenza in questi giorni di festività pasquali. Nel comunicare gli ultimi dati a disposizione sull’andamento del contagio a Giovinazzo, il sindaco Tommaso Depalma ha voluto ringraziare il direttore provinciale della Coldiretti per la «cospicua donazione di generi alimentari che provvederemo quanto prima a distribuire a chi è in difficoltà grazie all’intervento del Sermolfetta».