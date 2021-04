I dati dicono ancora zona rossa per la Puglia

Manca l’ufficialità, quella dovrebbe arrivare in serata, ma le prime anticipazioni dicono che la Puglia dovrebbe rimanere in zona rossa anche dopo le festività Pasquali. I dati riportati quotidianamente non sono per nulla positivi. Con gli ospedali e soprattutto le terapie intensive in forte affanno, avendo superato i limiti di sicurezza già da diversi giorni e che non accennano a decrescere.

La decisione definitiva che la cabina di regia del Ministero della Salute vorrà prendere, sarà comunque determinata sull’andamento del contagio «visto» nell’arco di una settimana, e su diversi parametri. Ma forse è bene non farsi illusioni, si potrebbe arrivare anche a fine aprile con le restrizioni tuttora in vigore.