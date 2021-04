La Polizia locale non ha più un comandante

Da ieri il corpo di Polizia locale di Giovinazzo non ha più un comandante. Scaduto il contratto con Ivano Marzano, l’incarico di gestire gli uffici e il personale è stato affidato ad interim al Segretario regionale. In attesa di individuare un nuovo comandante? Forse. Si era già azzardato il nome del sostituto, ma sembra ci sia stato un nulla di fatto per ragioni che non sono mai state ufficializzate. Forse perché nessuna città vorrebbe provarsi di un ufficiale che sarebbe utile al controllo del territorio e che verrebbe a Giovinazzo in mobilità temporanea in questo difficile periodo.

Proprio su questo Primavera Alternativa grida allo sbando. «Nel pieno dell’emergenza epidemiologica – scrive il movimento politico - in piena zona rossa, con la città tutta, e in particolare le categorie lavorative più colpite dalle chiusure, che chiedono in maniera sacrosanta di incrementare i controlli e la vigilanza, anche solo per un senso di giustizia ed equità, l'amministrazione Depalma-Sollecito-Iannone cosa pensa bene di fare? Prima decide di mandare a casa il Comandante Marzano e poi non essendo in grado neanche di trovare un sostituto, affida l'incarico ad interim al Segretario Generale, che ha di recente assunto pure il ruolo di dirigente ad interim del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici al posto del precedente dirigente dimissionario». Per Pva è una «palese incapacità amministrativa, una grave superficialità, che paga tutta la città, in un momento storico difficilissimo».

L’incarico, come si evince dall’albo pretorio, è affidato al Segretario Generale per 15 giorni, «in considerazione del fatto – è scritto nel decreto a firma del sindaco Tommaso Depalma - che è intenzione delI'Amministrazione di definire in tempi brevi le procedure di sostituzione del comandante di Polizia Locale, attualmente in itinere».