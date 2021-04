Parte nella provincia di Bari la somministrazione a domicilio del vaccino Moderna.

È cominciata oggi la distribuzione del vaccino Moderna ai medici di medicina generale. Potrà partire così la vaccinazione a domicilio dei soggetti fragili over 80 anche nella provincia di Bari. Dopo una prima fase di sperimentazione condotta nel distretto sanitario di Putignano, il Nucleo operativo della Asl ha messo a punto il protocollo per la distribuzione e la consegna del vaccino ai medici che hanno optato come sede per le vaccinazioni, il proprio studio medico.

Ai medici id base sono state riservate tutte le dosi di vaccino Moderna attualmente disponibili. Il punto di consegna dei vaccini è stato individuato all’interno dell’hub della Fiera del Levante, dove potranno accedere i 150 medici del distretto che hanno fatto richiesta tramite la piattaforma informatica. In contemporanea con il coordinamento della farmacia ospedaliera saranno consegnate le dosi ad altri centri distrettuali provinciali, così da poter raggiungere tutta la popolazione fragile dell’area metropolitana di Bari.