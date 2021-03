Grande afflusso sul portale della Regione per le adesioni alla campagna vaccinale

Sono stati pubblicati i primi dati relativi alle adesioni alla campagna vaccinale per i nati nel 1942 e 1943. I risultati sono più che apprezzabili, confermano gli intasamenti del portale della Regione Puglia dalle prime ore dell’avvio della campagna. Nel dettaglio, coloro che hanno dato la propria disponibilità a ricevere il vaccino attraverso il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, sono stati in 6.265 a cui si aggiungono 2.700 chiamate al numero verde. Tutti hanno potuto conoscere la data, l’ora e il luogo della loro vaccinazione.

A questi dati mancano le adesioni arrivate attraverso il sistema Farmacup, non ancora disponibili. In termini percentuali nelle prime cinque ore e mezza dall’attivazione del servizio l’adesione è stata del 13,22 percento. Per meglio gestire le attese, è stato introdotto il sistema di «code virtuali», che indicava agli utenti i tempi di attesa prima di potersi registrare. Questo ha permesso maggiore agilità per un sito istituzionale che non si è mai fermato.