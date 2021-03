C’è un giovinazzese tra i volontari che sperimentano il vaccino Reithera

Bisceglie e Foggia. Sono i due centri clinici pugliesi scelti per la sperimentazione del Reithera, il vaccino italiano messo a punto dallo Spallanzani di Roma e finanziato con risorse pubbliche. La sperimentazione del vaccino è partita in questi giorni su 60 volontari «arruolati» in tutta la regione. E tra i volontari un giovinazzese, Nardino de Gennaro, 35 anni. Scelto dopo aver inviato una mail indirizzata alla Asl Ba, riceverà la prima dose domani a Foggia. Dopo 21 giorni la seconda dose.

Dovrà essere monitorato per sei mesi, ma prima di ricevere il vaccino dovrà sottoporsi a tutti gli esami clinici, compreso il tampone antigenico. Cosa ha spinto de Gennaro a decidere di sottoporsi alla sperimentazione del nuovo vaccino? «Mi fido della medicina – ha detto - e poi la stanchezza per le ristrettezze, accumulata in questo anno, mi ha fatto decidere di provare a dare una mano nel venirne fuori». Il nostro volontario, prima della pandemia, era un organizzatore di eventi sportivi. Con la diffusione del virus le sue attività si sono interrotte, fino a fargli cambiare attività. Adesso si occupa di disabili, grazie a un progetto regionale. «C’è anche questo nella mia decisione – ha continuato de Gennaro - la mia fascia d’età è tra le ultime a dover ricevere il vaccino. E dato che il lavoro che sto svolgendo adesso mi porta a essere a contatto con molte persone, anche fragili, ho colto l’occasione e ho chiesto di aderire al programma di sperimentazione del nuovo vaccino».

Se dovrà seguire particolari protocolli nel corso dei sei mesi di monitoraggio, de Gennaro lo saprà subito dopo la somministrazione della prima dose. Quella in corso è la seconda fase della sperimentazione del vaccino italiano. I primi test hanno dimostrato l’elevata sicurezza del preparato. In questa fase i volontari saranno divisi in gruppi eterogeni. Un gruppo riceverà la dose intera del vaccino, un altro mezza dose più il placebo, l’ultimo gruppo solo il placebo. È questo il protocollo seguito da tutti i vaccini nella loro fase di sperimentazione.

Cosa riceverà Nardino de Gennaro lo sapranno solo gli sperimentatori. Se questa fase darà le indicazioni che tutti aspettano, la produzione vera e propria su vasta scala, potrebbe partire a settembre.