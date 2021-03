Massiccia adesione dei 79enni alla campagna vaccinale

È stato attivato alle 14 e subito è stato preso d’assalto, fino a creare una lista d’attesa lunga migliaia di utenti in coda, virtuale, per aderire alla campagna di vaccinazione destinata ai nati tra il 192 e il 1943. Attese prima di poter accedere al sito della Regione Puglia e alla sezione «La puglia ti vaccina», di non meno di 20 minuti. Non sono attese eccessive, visto anche la velocità con cui l’alto numero di utenti viene smaltito. Un intasamento del traffico che lascia intendere di quanto massiccia sia l’adesione alla campagna vaccinale. Se il portale internet è stato preso così d’assalto dagli utenti, immaginiamo che sia successo altrettanto con il numero verde dedicato, messo a disposizione sempre dalla Regione, e i cup delle farmacie e parafarmacie convenzionate. Le vaccinazioni vere e proprie, secondo il calendario, cominceranno il 12 aprile, mentre oggi sono cominciate quelle a domicilio destinate alla popolazione fragile e con gravi patologie.