Parte oggi alle 14 la campagna di vaccinazione dai 79 anni in giù

«La Puglia ti vaccina – per età» è la campagna lanciata dalla Regione per annunciare che stanno per cominciare le vaccinazioni alle persone che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 79 e i 60 anni. Già da questo pomeriggio, dalle 14, è possibile registrarsi e dare la propria disponibilità a ricevere il vaccino. Come inizio della campagna, si parte da chi ha compiuto o sta per compiere i 79 e 78 anni, ovvero coloro che sono nati dal 1 gennaio del 1942 al 31 dicembre del 1943. Nei giorni successivi saranno le adesioni con età a scalare. Per aderire alla campagna è necessario collegarsi alla piattaforma internet lapugliativaccina.regione.puglia.it, oppure attraverso il numero verde 800.71.39.31, o ancora presso i centri Cup delle farmacie o parafarmacie accreditate. Per tutti è necessario essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e numero di telefono su cui ricevere le comunicazioni.

Le vaccinazioni vere e proprie cominceranno il 12 aprile. La campagna vaccinale prevede anche a partire da oggi, l’avvio delle vaccinazioni alle persone con elevata fragilità. Sono comprese le persone che abbiano dai 16 anni d’età in su, e che sono individuate dal piano nazionale dei vaccini come persone particolarmente fragili e ad alto rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Sono coloro che hanno malattie cardiovascolari gravi, malattie neurologiche, diabetici, pazienti oncologici, malti cerebrovascolari, sindrome di Down, obesi, malati autoimmuni.