Torna a salire consistentemente la curva del contagio a Giovinazzo

Come in tutta la Puglia anche a Giovinazzo si assiste a una nuova impennata del contagio. Nel report pubblicato oggi, ma risalente al 24 marzo i contagi hanno raggiunto quota 144. Dal precedente report, quello del 21 marzo, a contrarre il virus sono stati in 31, con una crescita costante nei giorni intermedi. Facendo arrivare il numero di quanti hanno contratto il virus da inizio pandemia a 951. Sono 796 le persone giudicate guarite, mentre i decessi, almeno quelli ufficiali sono 11.

La zona rossa rafforzata non sembra sortire ancora gli effetti desiderati. I controlli per evitare inutili assembramenti sono scarsi. Se poi si decide anche di riunire persone per occasioni istituzionali, come è già successo, gli appelli alla prudenza diventano inutili. Solo un anno fa eravamo tutti chiusi in casa, la situazione appariva più sotto controllo, con questa nuova ondata, sarebbe la terza, le limitazioni appaiono più virtuali che reali. E le conseguenze sono tutte nei numeri che ogni giorno siamo costretti a riportare.