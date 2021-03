Ex Marmi Barbone: troppe criticità per dare il via libera al progetto

Per qualcuno è una possibilità persa. Bloccando l’opera si blocca lo sviluppo, l’occupazione, la rigenerazione di un sito lasciato in degrado. Quel sito è l’ex Marmi Barbone, a bloccare l’opera, il Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale. Con motivazioni così sostanziali che non lasciano dubbi circa la scelta poco opportuna di trasformare un manufatto ridotto a poco più di un rudere in un centro turistico ricettivo. Su alcune delle motivazioni ci eravamo già soffermati, emergono altri dati di non poco conto. Li sottolinea il «Comitato per la salute pubblica».

«Altro che questioni marginali come si è voluto far credere leggendo alcune cronache – scrive il Comitato – il diniego è arrivato al termine di svariati incontri e tavoli tecnici a cui hanno partecipato anche i promotori del progetto. Dal bollettino della Regione si apprende che nel progetto non ci sarebbe alcuna informazione utile a quantificare il materiale da scavare per realizzare l’interrato, quali siano le fondazioni proposte per edificare un manufatto di 4 piani abitabili». In sostanza non c’è nulla che indichi la tipologia, gli ingombri, gli approfondimenti, le dimensioni delle fondazioni.

Insomma secondo la relazione pubblicata nel bollettino, il progetto rimarrebbe solo bello a vedersi, solo teoria, ma nella pratica irrealizzabile. «Considerate le altezze e relative dimensioni – è scritto nel documento riportato dal Comitato per la salute pubblica - vista la zonizzazione sismica del territorio e considerata la presenza della falda – il Comitato Via ritiene non ambientalmente sostenibile la realizzazione dell’opera».

Ulteriori dettagli che accompagnano il diniego degli uffici regionali sono da ricercare nella circolazione automobilistica e nell’assenza di parcheggi «insufficienti a garantire la sosta». Il progetto presentato manca poi di soluzioni atte ad assicurare la «sopravvivenza e conservazione dell’habitat. Come fa sapere il Comitato, sempre attingendo dal bollettino regionale, la documentazione prodotta per acquisire la Valutazione di impatto ambientale «non consente di superare le criticità connesse con la proposta progettuale e pertanto gli impatti ambientali imputabili al progetto sono tali da produrre effetti significativi negativi». Nonostante siano stati richiesti documenti in risposta alle osservazioni già sollevate durante gli incontri precedenti.

Sono tanti i punti che hanno determinato la bocciatura del progetto da parte del Comitato per la Via. Forse perché la scelta di rigenerare quel tratto di costa è stata fatta senza una adeguata ricognizione preventiva, con troppa superficialità. Le conseguenze sono oltre a un investimento che sicuramente provoca un danno economico in chi lo ha pensato, anche l’illusione per molti di vedere recuperata un’area degradata e magari anche uno sbocco lavorativo. Ma i conti si fanno con l’oste e non senza