Consegnato il cantiere per la realizzazione della «casa della salute»

Al via il cantiere per la costruzione di quella che comunemente è chiamata «casa della salute». Il sindaco Tommaso Depalma, ne ha voluto fare un evento, chiedendo al Vescovo della Diocesi, Don Mimmo Cornacchia, di benedire il cantiere. Chiedendo anche al direttore del Dipartimento per la promozione della salute della Regione, Vito Montanaro, e al direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce di presenziare alla consegna ufficiale del ex centro civico della 167, alle maestranze che si occuperanno della sua riqualificazione. Con loro anche il responsabile dell’Ufficio tecnico della Asl Ba, Nicola Sansolini.

La «casa della salute, secondo quanto è riportato sul cartello di cantiere. Dovrebbe essere pronta nel settembre del 2022. Ospiterà gli ambulatori attualmente aperti nell’ex colonia marina, in via Papa Giovanni XXIII, la farmacia territoriale e il servizio Sert e Sim. Per la realizzazione dell’opera la Regione Puglia, attraverso la programmazione Fesr 2014- 2020, ha stanziato 5milioni di euro. Di questi, quasi 3milioni di euro, oltre Iva, serviranno per la ricostruzione dell’immobile. Il Comune di Giovinazzo ha concesso alla ASL in comodato d’uso gratuito il suolo sul quale sarà realizzato l’edificio, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e la Asl, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali.

«La Casa della Salute di Giovinazzo è uno straordinario esempio di collaborazione fra istituzioni nell’ottica del potenziamento dell’offerta di salute sul territorio – ha spiegato Sanguedolce - La centralizzazione dei servizi sanitari in una sola struttura potrà assicurare ai cittadini percorsi clinici e assistenziali appropriati e affidabili». Se agli attuali servizi che la Asl offre sul territorio di Giovinazzo, se ne aggiungeranno altri, come la radiologia ad esempio, è però tutto da verificare.

«Sono orgoglioso – è stata la dichiarazione di Depalma - di aver scritto, insieme alle mie amministrazioni, pezzi di storia della nostra città. Avremo un presidio sanitario degno della nostra comunità e poco importa che sarà un altro sindaco a tagliare quel nastro, l’importante è stato essere un pezzo di questa incredibile staffetta».

«Questo è un progetto partito all’inizio del mio insediamento da direttore alla ASL di Bari nel 2015 che con l’attuale direzione ha trovato la sua realizzazione – ha affermato Montanaro - Da una ricognizione sul territorio emerse che Giovinazzo era l’unico comune a non avere un presidio sanitario degno di questo nome, così abbiamo attivato un percorso finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo superando non poche difficoltà e dopo sei anni sono contento di vedere nascere la struttura».

Un appunto però è necessario: perché in tempi di pandemia, in «zona rossa rafforzata» si è scelto di inaugurare il cantiere in forma pubblica e alla presenza di più persone?