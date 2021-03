Forte scossa di terremoto nell’Adriatico centrale

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti prima delle 15 lungo tutta la costa adriatica. Naturalmente anche a Giovinazzo. L’epicentro nell’Adriaitico centrale con una magnitudo tra 5.5 e 5.9 a una profondità stimata di 5 chilometri. L’onda sismica è stata avvertita in tutto il centro sud, da Cesena a Brindisi, ma anche nel Lazio e in Campania dove si è sentita distintamente. La città più vicina all’epicentro sarebbe Vieste, dalle centrali operative dei Vigili del Fuoco non arrivano notizie di danni a persone o cose. poco dopo le quindici una seconda scossa di intensità minore.