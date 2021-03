Il report sull’andamento della pandemia non dice niente di buono per la Puglia

Come ogni venerdì sono arrivati i report che riguardano l’andamento della pandemia in Italia dalla cabina di regia del Ministero della salute, sia in Puglia, elaborati dalle Asl. I dati si riferiscono alla settimana tra il 15 e 21 marzo. In entrambi i casi la situazione nella nostra regione non è per nulla rassicurante, anzi, come raccontano gli stessi dati, è in corso una controtendenza rispetto all’andamento nazionale che è in lieve miglioramento.

A dirlo è l’incidenza, il rapporto tra abitanti e casi di contagio che mediamente in Italia è di 147 ogni 100mila abitanti, in Puglia è di 293 ogni 100mila abitanti. L’atro indicatore è il fattore Rt, la capacità del virus di infettare, che in Italia è all’1,8, in leggera discesa rispetto alla settimana precedente, in Puglia è all’1,17. Anche in questo caso in leggera discesa ma sempre alto, tanto da far rimanere la Puglia in fascia di rischio alta.

Complessa la situazione degli ospedali, con le terapie intensive occupate al 39percento, così come le aree mediche che sono ben oltre la soglia di sicurezza. Come accertato dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata a farla da padrone è la variante inglese che è stata riconosciuta nel 93 percento dei casi Covid. Nell’area metropolitana di Bari le condizioni sono ancora peggiori. Sempre nella settimana tra il 15 e il 21 marzo l’incidenza è stata di 355,5 ogni 100mila abitanti, che tradotti in casi reali sono 4.373 nuovi contagi, con 24 comuni che sono oltre la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti.

La città di Giovinazzo è tra questi. Nella stessa settimana i casi riconosciuti sono stati 56, pari a 286,8 ogni 100mila abitanti, in crescita costante rispetto alle due settimane precedenti.

Sul versante delle vaccinazioni, la Asl Bari fa sapere di aver somministrato oltre 29.500 dosi di Astrazeneca agli operatori della scuola, concludendo la prima inoculazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Continuano le vaccinazioni degli over 80 nei centri vaccinali. Sono state quasi 54.500 le somministrazioni eseguite tra prime e seconde dosi. Per quanto riguardale vaccinazioni a domicilio in alcune province pugliesi sono già partite, nella provincia di Bari e quindi anche a Giovinazzo, i medici di base stanno aspettando l’ok dalla Asl, ma tutto sarebbe pronto.