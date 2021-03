Gli anticorpi monoclonali, un’arma in più contro il Covid

La Puglia ha adesso un’arma in più per combattere la battaglia contro il Covid. È la fornitura degli «anticorpi monoclonali», il nuovo presidio farmaceutico utile alla cura degli ammalati, il cui protocollo d’utilizzo è già operativo, e che potrà essere prescritto anche dai medici di medicina generale ma che dovrà essere somministrato in centri autorizzati dalla Regione.

La prima consegna del farmaco è stata fatta alla farmacia dello spedale Di Venere, scelto come centro per lo smistamento. Sono quattro gli ospedali della provincia di Bari abilitati a impiegare i monoclonali: oltre al Di Venere, il San Paolo, i presidi ospedalieri di Altamura e Putignano.