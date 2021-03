Bocciato il progetto di riconversione dei Marmi Barbone

Non vendere mai la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Così recita un antico adagio, ma sembra che a Giovinazzo questo proverbio non sia conosciuto. La «pelle dell’orso» in questo caso è l’ex Marmi Barbone, un manufatto che sarebbe dovuto diventare un centro turistico ricettivo. «Venduto» a ogni piè sospinto già nella scorsa campagna elettorale, e fin qui ci sta, riproposto in ogni comunicazione istituzionale da qualche anno a questa parte, e questo ci è sempre parso quantomeno azzardato. Con buona pace di chi a causa di quelle comunicazioni si è illuso di poter credere nello sviluppo turistico della città o nella creazione di posti di lavoro.

Oggi si apprende che quel centro non potrà essere realizzato. Bocciato dal Comitato regionale per la Valutazione di impatto ambientale, perché modifica e sottrae territorio al paesaggio agrario, perché non è compatibile con l’ambiente circostante. Soprattutto perché «per le caratteristiche geologiche del suolo, per la presenza della falda acquifera e le relative escursioni, la presumibile necessità di fondazioni invasive, non è ambientalmente sostenibile per l’irreversibile trasformazione indotta del territorio costiero, del sottosuolo, e in considerazione delle tutele dello stesso».

Secondo il Comitato Via, l’intervento inficia la naturale matrice ambientale del sottosuolo e ogni possibilità di recupero ambientale. Sembra una bocciatura senza appello, quella che ha ricevuto il progetto del centro turistico ricettivo. Eppure la sua realizzazione era data per certa.

Ma quale certezza poteva esserci se Giovinazzo non ha un piano delle coste? Anzi il piano c’è, ma non è mai stato presentato in Consiglio comunale. E in mancanza del piano, come si poteva sostenere la trasformazione di un manufatto che è a soli 15 metri dalla linea di costa? Ora, senza entrare nel merito delle conclusioni a cui il Comitato regionale è giunto, la sola idea di trasformare un manufatto industriale in area agricola, con dei vincoli urbanistici e ambientali, sembrava sin dalle prime battute un azzardo. Ma di pelli d’orso vendute ne abbiamo viste già altre.