È operativo il centro vaccinale all’interno della Fiera del Levante

Le prime 400 dosi di vaccino sono state somministrate ieri nell’hub della Fiera del Levante realizzato per accelerare la campagna vaccinale anche in vista della fase successiva, quella che vedrà la vaccinazione di massa. Il centro, che è il più grande della Puglia, ha una capacità di 2500 – 3000 vaccinazioni al giorno, grazie alle 20 postazioni allestite. Una capacità però che è assoggetta all’arrivo di un numero adeguato di dosi.

«È una struttura modello - ha dichiarato il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce – Stiamo seguendo lo stesso criterio per altri centri nella provincia di Bari dove ci saranno dalle 6 alle 8 postazioni e in alcune anche 14». Complessivamente saranno 20 i centri vaccinali nell’area metropolitana di Bari, la lacuna però è ancora quella delle vaccinazioni a domicilio. «Sono in contatto con i medici di famiglia per avviarle – ha affermato Sanguedolce – Credo che da inizio della prossima settimana sarà possibile cominciare. Gli ultimi aspetti da definire riguardano la distribuzione dei vaccini. Comunque le prime vaccinazioni a domicilio sono cominciate con il personale Asl».

Gli ultraottantenni e le persone fragili non dovranno prenotare. «Saranno contattate dei medici di famiglia» ha sottolineato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Per il prosieguo della campagna vaccinale l’assessore indica nella metà d’aprile il periodo in cui potranno cominciare a essere vaccinate le persone dai 79 anni in giù. «Prima non è possibile – ha affermato – perché mancano i vaccini. In ogni caso anche le altre fasce di popolazione non dovranno prenotarsi per la somministrazione del vaccino, sarà il nostro sistema ad allocare ogni cittadino nel centro vaccinale più vicino. Vogliamo evitare di creare problemi con i Cup e con le agende».