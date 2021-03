Sono 111 i casi positivi a Giovinazzo

L’ultimo aggiornamento, datato 21 marzo, sull’andamento del Covid a Giovinazzo, riferisce di 111 casi attualmente positivi. Un numero leggermente inferiore rispetto al 17 marzo, data del precedente rilevamento, erano 116, che vede la curva del contagio ancora oscillare. Nel lasso di tempo trascorso tra i due rilevamenti, ci sono stati ben 31 giovinazzesi che hanno contratto il virus. Segno ancora una volta che il Covid, con le sue varianti, è più che mai attivo.

«La terza ondata – ha affermato il sindaco Tommaso Depalma – è giunta e il nostro sistema sanitario è nuovamente in grande difficoltà. Per tali ragioni invito tutti alla prudenza e a rispettare le norme di sicurezza». Depalma fa sapere anche che gli agenti della Polizia locale hanno ricevuto la prima dose di vaccino e che attraverso l’Anci è stata comunicata alla regione la disponibilità per ospitare un centro per le vaccinazioni di massa presso l’area mercatale e il PalaPansini.