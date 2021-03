Nella Fiera del Levante il più grande hub per le vaccinazioni di Puglia

Il padiglione 7 della Fiera del Levante diventerà l’hub vaccinazioni più grande della Puglia le operazioni di allestimento sono in fase di ultimazione ed entro questa settimana sarà operativo. Lo fa sapere attraverso un comunicato la Asl Bari che, come riferisce, si sviluppa su un’area di 2300 metri quadrati e ospiterà 20 postazioni, 2 sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale d’attesa, 2 sale d’osservazione, un’area relax, oltre che ai servizi igienici. Servirà a dare il via alla vaccinazione di massa, appena concluse quelle destinate agli ultraottantenni.

«La struttura è stata realizzata secondo criteri di comfort e accoglienza per la popolazione – dichiara dg ASL Bari, Antonio Sanguedolce – è un fiore all’occhiello che potrà, una volta portate a regime tutte le postazioni, rispondere alla adesione sempre più larga dei cittadini che vogliono partecipare alla campagna vaccinale anti Covid». Le potenzialità di tutta la rete vaccinale pugliese, sono previsti 60 centri in tutta la regione, sono di 50mila somministrazioni al giorno.

«L’obiettivo - spiega l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco – è quello di mantenere elevati standard di somministrazione a livello nazionale. Centri grandi come questo ci aiuteranno a concentrare le risorse e a dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale regionale».