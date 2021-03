Ospedali ormai saturi, pazienti in coda ai pronto soccorso, ma si diffondono false notizie

L’ospedale San Paolo ha fermato i ricoveri per 48 ore, al pronto soccorso del Policlinico i pazienti in arrivo in ambulanza sono costretti a ore di attesa. La situazione dei nosocomi nella provincia di Bari è giunta al limite. Le stesse strutture sanitarie stanno predisponendo ulteriori posti letto per far fronte a quella che a tutti gli effetti parrebbe essere la terza ondata della pandemia. Ma serve personale infermieristico fanno sapere i direttori degli stessi ospedali. Potrebbero essere questi i giorni più critici, quello dell’ennesimo picco del contagio, eppure c’è chi diffonde notizie false. Come quella secondo cui Michele Emiliano abbia firmato un’ordinanza che rafforzerebbe al «zona rossa». È lo stesso presidente della Regione a smentire. «Ho incontrato sindaci e sindacati per valutare la situazione – ha detto – ma nulla è stato deciso».

A partire da oggi, intanto cominceranno le vaccinazioni a domicilio per gli ultraottantenni. Saranno i medici di famiglia a contattare i propri assistiti, mentre dal 29 marzo cominceranno le vaccinazioni per i soggetti estremamente vulnerabili e con disabilità gravi. Il programma prevede anche la contestuale vaccinazione per i loro famigliari. Per questa categoria di persone il programma prevede la somministrazione del vaccino dai 16 anni in su. La compagna proseguirà da 12 aprile con le prenotazioni per la fascia d’età compresa tra i 70 e i 79 anni, e dal 26 aprile per chi è compreso tra i 60 e i 69 anni. Le prenotazioni attraverso i Cup, le farmacie e parafarmacie, oppure attraverso la piattaforma internet «La Puglia ti avvicina». Nei prossimi giorni sarà attivato anche un numero verde dedicato.