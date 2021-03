Il «Celeritas» non c’è più. Perché nessuna comunicazione?

Non c’è più nessun rilevatore di velocità nel tratto della ex statale 16 che collega Giovinazzo a Santo Spirito. I dispositivi ottici sono stati rimossi, anzi a guardare sembrerebbero stati strappati. Il «Celeritas», questo il nome del sistema, la cui gestione era stata affidata a un’azienda privata, era stato installato come deterrente per gli automobilisti per non superare il limite di velocità che in quel tratto di strada è di 50 chilometri l’ora. Hanno funzionato da ottobre 2019 a febbraio 2020, riprendendo ben 3mila o forse più automobilisti «frettolosi». Riprese che si sono trasformate in sanzioni con un aggio da pagare ai gestori che ha superato e di molto la parte contrattuale relativa.

Tanto che la vicenda diventò occasione di discussione in Consiglio comunale. Ora, il contratto con l’azienda che ha gestito il «Celeritas» è abbondantemente scaduto, i dispositivi smontati lungo il tratto di strada lo testimoniano. Perché non comunicare alla popolazione l’assenza dei dispositivi di ripresa? E poi quei fili rimasti appesi sui pali non danno proprio una buona immagine, fanno sembrare la zona in stato di abbandono e degrado, nonostante il traffico. A proposito, anche senza telecamere e dispositivi elettronici, il codice della strada non cambia. Il limite rimane quello dei 50 chilometri orari e va sempre rispettato, come meritano rispetto gli automobilisti, visto che la dove ci sono i dispositivi per il rilevamento della velocità ci sono anche cartelli stradali che avvisano della loro presenza.



Ma a Giovinazzo da questo punto di vista sappiamo di essere piuttosto «allegri»…