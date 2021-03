Riprende a salire la curva del contagio a Giovinazzo

Balza a 116 il numero dei positivi a Giovinazzo. L’ultimo rilevamento è del 17 marzo che riporta di 23 contagiati in un solo giorno. Di particolare c’è che in questa nuova ondata non è stata risparmiata nessuna fascia d’età. Ci sono contagiati tra i bambini dagli 0 ai 9 anni, come ci sono anziani ultraottantenni e anche ultranovantenni. Segno che il virus non sta risparmiando nessuno.

Sicuramente i casi emersi negli ultimi giorni, sono relativi a persone che hanno contratto il Covid non meno di una settimana fa, quando la Puglia era in «zona gialla» e i comportamenti di ognuno erano per così dire più rilassati. Come sappiamo i tempi di incubazione del virus e quindi il suo manifestarsi è di circa 14 giorni. Vedremo nella prossima settimana se il trend del contagio tornerà ad abbassarsi. Intanto i decessi per Covid sarebbero diventati 12, anche se manca l’ufficialità. Riguarderebbe un’anziana signora.