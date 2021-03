Oltre 2300 giovinazzesi hanno ricevuto la prima dose del vaccino anticovid

La campagna di vaccinazione contro il Covid 19 è ripartita con la somministrazione dell’Astrazenca, sospeso per sospetti di eventi avversi gravi, ma che dalle verifiche successive ha dimostrato di essere sicuro come gli altri vaccini. Non si è mai fermata, invece, la somministrazione del Pfizer e del Moderna, vaccino destinato al momento agli ultraottantenni, con l’ufficio igiene del Poliambulatorio di Giovinazzo impegnato per tre giorni a settimana. Nel complesso, dai dati forniti dal rapporto settimanale della Asl, risultano vaccinati a Giovinazzo 2320 persone, di questi 537 hanno ricevuto la seconda dose. Dati che sono in perfetta linea con gli altri comuni della provincia di Bari, se rapportati al numero di abitanti.

Tra chi ha completato il ciclo di vaccinazione ci sono i medici e il personale sanitario. I primi over 80 ad essere stati vaccinati nei prossimi giorni saranno chiamati per ricevere la seconda dose. Militari e insegnanti, a loro è destinato il vaccino Astrazeneca, hanno subito il ritardo di 4 giorni rispetto a quanto programmato per loro, ma già la Asl ha provveduto a riprogrammare le date. «Lo stop momentaneo all'uso del vaccino AstraZeneca - ha commentato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco - non altera l'andamento della campagna. Questa pausa è stata necessaria per chiarire una cosa: tutti i vaccini contro il Covid19 sono ugualmente sicuri efficaci. La fiducia nella vaccinazione, unica arma che abbiamo a disposizione per tornare a vivere, non è dunque scalfita».