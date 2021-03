Ospedale in Fiera: pronti 70 posti letto

Sono stati attivati 70 posti letto nel padiglione della Fiera del levante trasformato in ospedale Covid. Tutti ad alta intensità di cura, sono suddivisi in 20 posti di rianimazione e 48 di terapia intensiva respiratoria e tra questi anche 16 posti dedicati ai dializzati. La loro gestione dipenderà direttamente dal Policlinico di Bari. Gli spazi predisposti sono tutti ad alta tecnologia con percorsi Covid e no Covid ben definiti, spogliatoi attrezzati e spazi di lavoro sicuri.

All’interno operano rianimatori, pneumologi, nefrologi, cardiologi e radiologi. Insieme a loro tutto il personale sanitario necessario ad assicurare le migliori cure ai pazienti. Tra le attrezzature una tac ultraveloce e il servizio di cardiologia d’urgenza Covid. L’ospedale in Fiera è stato pensato e realizzato per fare fronte alla sempre maggiore carenza di posti letto negli ospedali pugliesi di reparti da destinare alla cura della pandemia. Posti letto più che necessari visto che ieri è stato raggiunto un nuovo picco di ricoveri nei reparti di terapia intensiva, 209 casi con 13 nuovi ingressi in un sol giorno.