L’incidenza del contagio in provincia di Bari è a 290 ogni 100mila abitanti

Il report settimanale della Asl Ba sull’andamento del contagio da Covid 19, evidenzia la crescita del tasso di nuovi casi settimanali. Nell’area metropolitana di Bari l’incidenza è a 290 ogni 100mila abitanti, con 23 comuni che hanno superato la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Tra quei comuni non rientra Giovinazzo, che nella settimana tra l’8 e il 14 marzo, ha contato 41 nuovi contagi pari, rispetto alla popolazione, a 210 casi ogni 100mila abitanti. Non deve però sfuggire il dato relativo alle settimane precedenti, quando il numero dei casi settimanali era di 35 nei sette giorni precedenti all’ultimo rilievo e 30 a fine febbraio.

Visto l’elevato numero di contagi il presidente Michele Emiliano ipotizza misure ancora più restrittive rispetto alla «zona rossa». Per questo la Asl ribadisce l’importanza, diventata estrema, di rispettare le regole base per evitare o quanto meno contenere il contagio. Nel frattempo, fa sapere la Asl, la campagna vaccinale prosegue. Anche con l’utilizzo del vaccino Astrazeneca, tornato disponibile già da ieri. È partito anche il piano di recupero delle vaccinazioni previste a domicilio per gli ultra 80enni, mentre continuano le vaccinazioni nei centri ambulatoriali sempre per gli over 80.