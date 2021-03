«Codice rosso» il bilancio a due anni dalla sua entrata in vigore

A due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che istituisce il «codice rosso», l’associazione «La forza delle donne» vuole far il punto sulla sua funzionalità e su quanto la norma ha salvato le donne dalle violenze domestiche, sul posto di lavoro ma anche per strada. Il bilancio sull’efficacia del Codice l’associazione lo vuole fare anche per testare la già proficua collaborazione che è nata tra la sede, eletta come nazionale, di Santo Spirito, e le referenti lucane dell’associazione stessa.

Lo faranno in videoconferenza il 25 marzo, a partire dalle 16,30, con un incontro aperto a tutti sulla piattaforma zoom e sulle pagine facebook dell’associazione. Interverranno Valerio de Gioia, magistrato del Tribunale di Roma, impegnato nella sezione violenza di genere, la presidente dell’associazione Krizia Colaianni, le avvocate Maria Lovito, Maddalena Labollita e Tiziana Gitto, la dottoressa Maria Filomena De Sina e Elisabetta De Sanzo, studentessa in Giurisprudenza.