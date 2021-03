Stop ai ricoveri non urgenti, la Regione fa fronte alla terza ondata della pandemia

Picchi troppo alti del contagio in Puglia e picchi di conseguenza picchi di ricoveri. Le terapie intensive sono occupate al 34 percento, quattro punti in più rispetto alla soglia di sicurezza fissata dal Ministero della Salute. Ieri in quei reparti erano assistiti 219 pazienti, un altro picco mai raggiunto da marzo dello scorso anno, con 21 nuovi ingressi. I reparti di medicina generale occupati dai pazienti Covid, sono al 42 percento, due punti percentuali oltre soglia. Secondi i rilevamenti della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 10 e il 16 marzo, c’è stato un incremento del 22 percento del contagio rispetto alla settimana precedente. Dati e numeri mai raggiunti prima d’ora.

Per questo la Regione ha deciso di fermare i ricoveri non urgenti in tutti gli ospedali pubblici della regione. Fatte salve le urgenze naturalmente. Sono gli effetti di quella che ormai è comunemente individuata come terza ondata della pandemia, anche se non c’è stato un confine netto con la precedente.