La Giornata in ricordo delle vittime del Covid

Il 18 marzo è stato proclamato come «Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus». Il decreto legge che istituisce la Giornata a ricordo delle vittime del Covid, da celebrare con cadenza annuale, è stata scelta poiché il 18 marzo di un anno fa, tutta l’Italia ha visto a Bergamo sfilare sui mezzi militari le salme di chi era rimasto vittima del coronavirus. È stato chiesto per questo ai sindaci di tutta Italia di osservare un minuto di silenzio, come segno tangibile di vicinanza delle istituzioni alle vittime della pandemia. I sindaci hanno risposto con le bandiere a mezz’asta sui palazzi istituzionali e con il raccoglimento davanti ai municipi delle città da loro amministrate.

A Giovinazzo a rendere omaggio ai deceduti, il sindaco Tommaso Depalma e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Pietro Sifo.