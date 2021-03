«Ho rassegnato le dimissioni il 15 giugno 2020»

«A seguito di alcuni disguidi e incomprensioni intendo precisare che dalla data 15 giugno 2020 non ricopro più la carica di presidente dell’Arac». Lo scrive Luca Barbone, che dell’associazione è stato il rappresentante, dimessosi per «naturale conseguenza dell’insorgere di alcune divergenze con il direttivo in carica, per cui per il benessere dell’associazione stessa è stata la giusta scelta da adottare». Evidentemente Barbone, che ci ha chiesto di pubblicare questa nota, continua a ricevere osservazioni o richieste da chi non è al corrente delle sua ormai datate dimissioni. «Per via dell’impossibilità di riunirsi, nonché a causa di tutti i disagi portati dalla pandemia- conclude la sua nota – il direttivo uscente, nonché quello entrante, non hanno avuto modo di annunciare quanto detto e pertanto me ne scuso personalmente a nome dell’associazione stessa».