Il Comitato: «L’accordo tra Rfi e Comune? Solo vanterie»

«L’accordo tra RFI e Comune di Giovinazzo è frutto in realtà di una autonoma decisione di RFI, finanziata dalla stessa come parte di un processo più generale in atto da tempo in tutte le città sede di stazione ferroviaria». Così commenta il Comitato per la salute pubblica la notizia della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area scalo della Stazione ferroviaria.

Nessun «risultato storico» o «lavoro sinergico e strategico», quindi ma solo la volontà felle Ferrovie di dare seguito a un progetto varato ormai da qualche anno che riguarda la riqualificazione di vecchi scali ferroviari «per mettere in atto – si legge proprio sul sito di RFI – operazioni di ricucitura spaziale attraverso un processo multidisciplinare, dalla progettazione architettonica degli edifici alla riqualificazione urbana». Insomma, l’intervento previsto, è tutto a carico della Rete ferroviaria italiana nelle aree di sua proprietà e di sua pertinenza. Ne beneficia la città senza dubbio, come ne stanno beneficiando altre città dove gli interventi sono cominciati o addirittura completati.

«Per saperne di più – sottolinea il Comitato - basta leggere il seguito dei testi molto esaustivi presentati da RFI. Insomma, altro che vanterie dei nostri amministratori comunali. Meglio dare a Cesare quello che è di Cesare. In questo caso a RFI». «Nessuna medaglia da appuntarsi sul petto per l’attuale amministrazione comunale – conclude il Comitato – solo vanterie».