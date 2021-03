Chiuso il mercato del venerdì e il cimitero nei fine settimana

Il sindaco Tommaso Depalma ha voluto riunire questa mattina il Centro operativo comunale, per aggiornare e adeguare le ordinanze sindacali fin qui emesse, al decreto del Ministro Roberto Speranza con cui ha istituito la «zona rossa» per la Puglia. I provvedimenti assunti nel corso della riunione a cui hanno partecipato anche gli assessori Natalie Marzella e Salvatore Stallone, comandante della Polizia Locale Ivano Marzano e il presidente del Ser Molfetta Salvatore Del Vecchio, riguardano la sospensione del mercato settimanale, la chiusura del cimitero nelle giornate di sabato e domenica e la chiusura dalle 18 degli open shop, le rivendite di bibite e alimenti aperti 24 ore al giorno. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, è consentita l’attività di asporto fino alle 22. Il mercato giornaliero rimarrà aperto.

«Con questa ordinanza andiamo incontro a qualche esigenza dei cittadini, tipo quella di lasciare aperto il cimitero almeno nei giorni feriali e chiudendolo solo nel weekend - spiega Depalma - Così come abbiamo deciso di mantenere aperto il mercato giornaliero, ma mi raccomando sia agli operatori sia ai cittadini di attenersi rigorosamente a tutte le misure precauzionali previste. Stiamo leggendo che addirittura stanno bloccando i ricoveri ordinari negli ospedali pugliesi, la situazione non è per niente tranquilla. Il fatto che a Giovinazzo ci siano meno contagi rispetto ad altri comuni ci deve motivare ancora di più ad essere più responsabili, ognuno può contribuire con il proprio comportamento a farci uscire da questo incubo. Questi provvedimenti resteranno in vigore fino al 6 aprile, poi vedremo come evolve la situazione. Era importante ridare la possibilità all’asporto fino alle 22.00, ma anche in questo caso spero che sia le attività commerciali coinvolte che i clienti si comportino con grande senso di responsabilità. Purtroppo stiamo vivendo un altro momento durissimo, come fu esattamente l’anno scorso di questi tempi».