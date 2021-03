Sono 92 gli attualmente positivi a Giovinazzo

Era sceso a 54 il numero de contagiati a Giovinazzo. Questo il 14 marzo. Ma nel giro di 24 ore il loro numero è risalito a 92, con un congruo numero di nuovi contagi, 16, registrati tutti nello stesso giorno, data dell’ultima rilevazione ufficiale. Continua quindi a circolare il virus in città. Virus che sta mietendo vittime, sono state complessivamente 11, e che costringe chi lo ha contratto non solo all’isolamento domiciliare, ma anche al ricovero in ospedale, persino nelle terapie intensive.

I giovinazzesi che hanno contratto il coronavirus da inizio pandemia sono 866, con una curva che ha avuto una crescita costante a partire da metà ottobre dello scorso anno. Fino al 14 di quel mese, infatti erano solo in 5 a essere positivi al Covid. Solo a inizio marzo la curva ha cominciato a dare segni di discesa, scendendo sotto quota 100 contagiati.