Azzerati i contagi nelle Rsa della provincia di Bari

Andando oltre la decisione dell’Agenzia italiana del Farmaco che ha deciso di sospendere in via precauzionale l’Astrazeneca, i vaccini stanno dando i loro risultati. Lo dimostra l’assenza di nuovi casi, nella provincia di Bari, nelle residenze per anziani, come ha potuto dimostrare il team incaricato del monitoraggio e alla sorveglianza epidemiologica.

«Siamo passati da 1500 casi nella fase più acuta della emergenza nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2020 alla situazione attuale di assenza del virus in queste strutture più fragili ed esposte – ha affermato il direttore generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce – l’adesione alla campagna vaccinale ha dato i primi importanti risultati a dimostrazione del fatto che il vaccino è l’unica arma possibile per bloccare la diffusione della pandemia». I numeri parlano chiaro. A partire dal 27 dicembre, sono state effettuate oltre 17mila somministrazioni in 138 strutture. Tutti hanno ricevuto la dose di richiamo e hanno sviluppato gli anticorpi necessari alla difesa dal contagio.

«Il piano di somministrazione del vaccino anti Covid 19 è andato spedito di pari passo con la protezione degli operatori sanitari – ha sottolineato il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese - e ha reso possibile la messa in sicurezza di comunità. Oggi nelle RSA dove sono state concluse le vaccinazioni, sia gli anziani che gli operatori hanno raggiunto l’immunizzazione».