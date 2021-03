Fondi del Governo per la messa in sicurezza delle scuole superiori

Sono in arrivo per la Puglia 86,8 milioni di euro per la messa in sicurezza, la riqualificazione energetica e le nuove costruzioni di istituti scolastici superiori. Lo fa sapere la deputata Francesca Galizia. «Le risorse – spiega - provengono dallo stanziamento di 1miliardo e 125 milioni di euro voluto dal Governo Conte 2 e firmato dal Ministro Lucia Azzolina». La ripartizione dei fondi, prevista dal decreto, assegna alle singole province i fondi stanziati.

Per la provincia di Bari è prevista l’assegnazione di 24,7 milioni di euro, per la Bat 6,8 milioni, alla provincia di Foggia sono assegnati 15,7 milioni, a quella di Taranto 11,1 milione, mentre il brindisino e il leccese avranno rispettivamente 7,3 e 21,1 milioni. «In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro» ha concluso l’onorevole pentastellata.