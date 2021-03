Astrazeneca: l’Aifa sospende l’utilizzo del vaccino

Prima i Paesi del Nord Europa, adesso anche l’Italia ha deciso per il divieto dell’uso del vaccino Astrazeneca. L’indicazione è arrivata dall’Aifa, l’agenzia nazionale del farmaco, che indica la sospensione dell’utilizzo del farmaco in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa del pronunciamento dell’Ema, l’analoga agenzia europea.

Attualmente sono in corso approfondimenti circa le reazioni avverse gravi al vaccino, manifestate da diversi soggetti, e che avrebbero causato la morte di due persone per una sospetta intolleranza al quel vaccino. «Aifa, insieme a Ema e agli altri Paesi europei – si legge nel comunicato diffuso - valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione».

La stessa Aifa renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.