Si svolgeranno regolarmente le prove d’esami per il concorso a Vigile urbano

Concorsi in «zona rossa». Quelli programmati si svolgeranno regolarmente, tra questi il concorso per l’assunzione di 3 vigili urbani a tempo pieno e a tempo indeterminato indetto dal comune di Giovinazzo. Le prove si svolgeranno il 17, 18 e 19 marzo presso l’hotel Riva del Sole. I Candidati, per raggiungere la sede del concorso, avverte il Comune, dovranno munirsi di autocertificazione.

Le modalità di accoglienza dei candidati e di svolgimento della prove, avverranno tutte rigorosamente secondo le misure anticovid. Misure che sono consultabili sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it, nell’apposito link.