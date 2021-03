Lancia il sacchetto dei rifiuti dal finestrino dell’auto: immortalato dalle fototrappole

Le campagne giovinazzesi sono puntellate dio cumuli di rifiuti di tutti i generi abbandonati a bordo strada, soprattutto lungo le vie principali. Maleducazione e disinteresse per l’ambiente guida la mano di chi decide di non smaltire i propri rifiuti in maniera corretta.

Ed è proprio nei confronti di costoro che l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire pesantemente, utilizzando anche le moderne tecnologie per scovarli. Ed è successo così che uno degli incivili è stato immortalato dalla trappola fotografica installata lungo la provinciale Giovinazzo Bitonto. La ripresa ha immortalato un uomo mentre lanciava un sacchetto di spazzatura fuori dal finestrino della sua auto. Dal numero di targa della vettura la polizia locale è risalita all’identità del proprietario e quindi a elevargli la sanzione prevista in questi casi.

«Lo avevo detto e così è stato – è stato il commento del sindaco Tommaso Depalma - Non daremo tregua a questi barbari che sporcano e deturpano la nostra città e le nostre campagne. Vedremo chi si stancherà prima, se io a multare o loro a pagare».